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Путин отметил службу военных 58-й армии

Путин заявил, что 58-я армия работает достойно

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Об этом сообщает РИА Новости.

Подполковник Юрий Абаев во время встречи с российским лидером передал ему слова благодарности от бойцов.

«Я знаю, 58-я армия — работает достойно», — отметил глава государства.

Накануне Путин объяснил непобедимость России. По словам президента, Россия непобедима, потому что ее многонациональный народ чувствует себя семьей.

Также российский лидер раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом. Глава государства обратил внимание, что Вооруженные силы России вынуждены отодвигать линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

Кроме того, президент РФ заявил, что в зоне СВО находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

Ранее Песков заверил, что РФ добьется своих целей в СВО.

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