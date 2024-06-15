В Вооруженных силах Украины (ВСУ) штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Об этом рассказал военнопленный из рядов украинской армии Юрий Водян, передает РИА Новости.

«Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций», — заявил Водян.

Украинский солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

До этого ФСБ сообщила, что наемников из «Грузинского национального легиона» тренировали инструкторы из стран НАТО, а также Новой Зеландии.

Попавший в плен «легионер» рассказал, что подписал контракт на один месяц, после чего ему выдали автомат и пистолет Макарова.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.