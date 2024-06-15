Стало известно, когда в Шебекино проведут экспертизу частично обрушившегося дома

Экспертизу частично обрушившегося дома в городе Шебекино, который расположен в Белгородской области, проведут 15 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления», — отметил он.

Глава субъекта добавил, что также представители властей намерены сформировать списки жильцов дома для предоставления им единоразовых выплат. Более того, для нуждающихся в этом пострадавших граждан уже начали собирать продуктовые наборы.

Днем 14 июня украинские военные обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов. В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. Всего из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек, пятерых из них спасти не удалось.

Почти сразу после атаки на населенный пункт ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что украинские бойцы продолжают осуществлять неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Ранее в городе Луганске во время обстрела со стороны ВСУ частично обрушился жилой дом.