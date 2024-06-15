Гладков сообщил о формировании списков для выплат после обстрела Шебекино

Жители дома в белгородском городе Шебекино, подъезд которого обрушился в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), получат единоразовые выплаты, соответствующий список уже формируется. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается», — сказал чиновник в опубликованном ролике.

Гладков добавил, что жителям гражданского округа уже завершили выплаты в 10 тысяч рублей.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по Шебекино Белгородской области, назвав его неизбирательными обстрелами гражданской инфраструктуры.

В МЧС заявили, что поисково-спасательные работы в Шебекино завершены. Удалось спасти шесть человек, пострадали семеро.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.