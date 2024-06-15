Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наемники. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным его источников, пункт дислокации нашли после полученных данных агентов и проверки аэроразведкой в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района. После этого авиация ВС РФ нанесла по месту огневое поражение. В результате авиационного удара уничтожены не только украинские военные, но и иностранцы, подчеркнул Марочко.

До этого военнопленный из рядов украинской армии Юрий Водян рассказал, что в Вооруженных силах Украины штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

ФСБ РФ также сообщала, что наемников из «Грузинского национального легиона» тренировали инструкторы из стран НАТО, а также Новой Зеландии.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.