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В Ростовской области ночью ликвидировали несколько украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО ночью сбили три украинских дрона в Ростовской области

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Alina Smutko/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали три украинских дрона в небе над Ростовской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеревались использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов по объектам на территории страны. В публикации уточняется, что с этой целью украинские солдаты использовали дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Утром 15 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 4:00 (совпадает с мск) в регионе сработали системы противовоздушной обороны. В результате в районе города Каменск-Шахтинский были нейтрализованы несколько беспилотников ВСУ, обломки которых упали на промышленную площадку.

Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее специалисты зафиксировали повреждение в одном из нежилых строений.

Ранее над одним из регионов РФ за ночь перехватили и уничтожили сразу 70 украинских дронов.

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