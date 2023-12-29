Песков оценил поддержку Путина со стороны детей и молодежи

Президента РФ Владимира Путина поддерживают представители совершенно разных возрастных категорий, включая детей и молодежь. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал попытку несовершеннолетних жителей города Курган оставить свои подписи за выдвижение действующего главы государства на предстоящих выборах. С соответствующим предложением школьники подошли к одному из сборщиков подписей, работавшему в местном торговом центре (ТЦ) «Пушкинский».

«Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Поэтому, конечно, это отрадно», — подчеркнул представитель российского лидера.

Песков добавил, что данный факт является неоспоримым и свидетельствует о высоком уровне консолидации общества.

29 декабря пресс-секретарь Кремля заявил об отсутствии «кампанейщины» в процессе выдвижения действующего президента страны Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства. Он отметил, что решение о подписях в поддержку участия российского лидера в электоральном процессе в качестве кандидата — это личный выбор каждого гражданина.

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