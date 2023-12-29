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В США сообщили об очередном штате, где Трампа могут отстранить от выборов

WP: Орегон может стать штатом, отстранившим Трампа от местных праймериз

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Joshua Roberts/Reuters

Американский штат Орегон может стать очередным регионом США, где экс-президенту Дональду Трампу могут запретить участвовать в местных праймериз. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Попытки помешать Трампу баллотироваться в Мичигане и Миннесоте не увенчались успехом, и ожидается рассмотрение иска в Орегоне», — говорится в сообщении.

До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции заявил, что Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн.

Поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Также сообщалось, что Трампа могут вернуть в бюллетени праймериз штата Колорадо, несмотря на решение Верховного суда в данном штате запретить бывшему главе государства в них участвовать на уровне этого штата.

Ранее кандидат в президенты США предупредил об опасности переизбрания Трампа.

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