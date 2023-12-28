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Кандидат в президенты США предупредил об опасности переизбрания Трампа

Десантис: Трамп будет использовать власть против оппонентов в случае победы

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Butch Dill/AP

Губернатор штата Флорида и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис предупредил, что его конкурент Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет использовать власть против своих политических оппонентов. Его слова приводит The Hill.

«Трамп не против использования оружия, если оно направлено против людей, которые ему не нравятся», — заявил Десантис.

Ранее бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Трампа отказаться от идей мести и возмездия в случае победы на президентских выборах.

«Что президенту Трампу нужно сделать в этой кампании, так это восстановление, реставрация и обновление Америки. Речь не может идти о мести», — сказал Маккарти.

До этого бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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