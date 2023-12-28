Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины о том, что произойдет вторжение Вооруженных сил Украины в Крым летом провалилось. По его словам, данное заявление является «дешевым оправданием собственного бессилия», передает РИА Новости.

«Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешевое оправдание собственного бессилия», — сообщил Смирнов.

По его мнению, украинские власти хотят уничтожения своего государства и населения. Он также отметил, что власти Украины близки к своей цели.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крым летом 2023 года. По его словам, эти заявления являются частью борьбы на информационном фронте.

До этого главное управление военной разведки Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Видео заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите». Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным видео с анонсом нападения на Крым, который распространила украинская разведка. Депутат отметил, что власти Украины с 2014 года захватывают Крым в своих фантазиях.

Ранее Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса страны.