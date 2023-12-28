Военный кабмин Израиля впервые обсудит послевоенное устройство сектора Газа

Военный кабинет министров Израиля собирается в четверг, 28 декабря, впервые с 7 октября обсудить послевоенное устройство сектора Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel.

«Впервые с 7 октября военный кабмин проведет заседание, посвященное обсуждению планов относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны согласно пожеланиям Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз откладывал такие обсуждения, что вызывало негативную реакцию администрации президента США Джо Байдена.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбы директоров Моссада, ШАБАК, ЦАХАЛ и министерства обороны о том, чтобы провести совещание по будущему сектора Газа после завершения боевых действий на территории палестинского анклава. Нетаньяху также называл «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. До этого он отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ранее Нетаньяху назвал ключевой метод освобождения заложников в Газе.