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Российское посольство вновь открылось в Уагадугу

В Буркина-Фасо вновь начало работу российское посольство

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Shutterstock

После тридцатилетнего перерыва в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу возобновило работу российское посольство. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что одним из приоритетов работы представительства России в Буркина-Фасо станет развитие гуманитарных связей. Так, жители этой страны Западной Африки продолжат участвовать в конкурсе на получение государственных стипендий для обучения в российских вузах.

Глава дипмиссии пока не назначен, его обязанности будет временно исполнять посол РФ в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков.

17 декабря сообщалось, что Россотрудничество планирует расширить присутствие в Африке. В частности, негосударственные «Русские дома» планируется открыть в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

28 декабря в столице Буркина-Фасо пройдет церемония вручения международной премии имени президента РФ Владимира Путина «За борьбу за освобождение народов Африки».

Ранее замглавы МИД РФ сообщил об открытии за границей двух посольств и пяти генконсульств.

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