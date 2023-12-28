В Киеве сообщили о разговоре с МИД Венгрии по евроинтеграции Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто евроинтеграцию Украины, стороны работают над организацией встречи Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в будущем. Об этом Ермак заявил в своем Telegram-канале.

«Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем. Также обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути», — заявил Ермак.

До этого сообщалось, что Будапешт не намерен менять свою позицию в отношении конфликта на Украине.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе сесть за один стол с коллегами из стран — членов организации.