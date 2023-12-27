Столтенберг разрешил Кулебе посидеть за одним столом с министрами из стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе сесть за один стол с коллегами из стран — членов организации. Об этом рассказал сам глава внешнеполитического ведомства Украины, сообщает издание Klymenko Time.

По словам дипломата, речь идет о ноябрьской встрече министров иностранных дел государств — участников Альянса. Заседание состоялось в столице Бельгии, уточнил Кулеба.

Он отметил, что изначально представителей Киева как гостей сажали рядом с руководителем организации. В связи с этим во время указанной встречи украинский министр «по инерции» пошел на соответствующее место, однако его остановил Столтенберг.

Как сказал Кулеба, генеральный секретарь НАТО рукой показал ему на стол с министрами из стран — членов международной структуры и предложил занять место среди них. В результате глава внешнеполитического ведомства сел между коллегами из Турции и Великобритании.

«Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный», — процитировал Кулеба слова Столтенберга.

27 декабря депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что правительство страны ошибочно считает вступление в НАТО и Европейский союз (ЕС) верным решением. Парламентарий назвал данный путь «ложным» и призвал последовать примеру Швейцарии, став нейтральным государством.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о негативных последствиях вступления Украины в НАТО.