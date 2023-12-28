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Собянин поддержал Путина на выборах президента России

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на президентских выборах 2024 года

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Кристина Кормилицына/TACC

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента Российской Федерации в 2024 году. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале градоначальника.

«Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность», — написал Собянин.

Московский мэр отметил, что стратегия Путина способствуют развитию экономики, социальной сферы, инноваций, благодаря его поддержке столица России стала одним из лучших мегаполисов мира.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение проходило до 27 декабря.

Ранее сообщалось, что SHAMAN, Долина и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина.

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Выборы президента России 2024
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