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Шольц надеется, что США продолжат поддерживать Украину

Кабмин ФРГ: Шольц исходит из того, что США продолжат поддерживать Украину

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Fabian Sommer/Global Look Press

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидает продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

«Канцлер исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину», — сказал Брюхнер.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

В новый пакет американской военной помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, США поставят Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи. В меморандуме Байдена отмечается, что он делегирует полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн.

Ранее в Германии заявили, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины.

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