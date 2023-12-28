В Германии заявили, что Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины

Один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) не смогут компенсировать потерю американской военной поддержки Украины в случае, если США остановят таковую. В интервью n-tv, он отметил центральную роль Вашингтона в помощи Киеву со стороны Запада.

«Вряд ли можно просто компенсировать то, чего американцы достигли к этому времени, ни в материальном, ни в денежном плане. Но, конечно, в этом случае мы, европейцы, должны будем усилить нашу поддержку Украины», — заявил Нурипур.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до $20 млн.

Ранее в Германии раскрыли, что произойдет с Украиной в случае перемирия.