В России не видят предпосылок для контактов с США по контролю над вооружениями

Предпосылки для возобновления диалога между США и Россией по теме контроля над вооружениями пока отсутствуют. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

«Предпосылок нет», — сказал он, подчеркнув, что американская политика направлена на обострение отношений с Россией.

Российская сторона считает «совершенно нереалистичным» обсуждать возможность допуска специалистов США для инспекций на российских ядерных объектах при текущем состоянии отношений между странами, отметил Ульянов.

По его словам, никто, наверное, не знает, как будет выглядеть новый договор после истечения ДСНВ в 2026 году. Это будет зависеть от положения дел на международной арене и от состояния дел в военно-политической сфере, добавил дипломат.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не станет обсуждать с Вашингтоном возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.