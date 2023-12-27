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Уполномоченный по правам человека на Украине раскритиковал закон о мобилизации

Украинский омбудсмен Лубинец назвал закон о мобилизации в ВСУ антиконституционным

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DvoretskaO./Wikimedia Commons

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины противоречит конституции. Его слова передает телеканал «Рада».

«В этом законопроекте <...> есть вещи, которые противоречат конституции Украины», — полагает омбудсмен.

Он пояснил, что речь, в том числе, идет о запрете украинцам распоряжаться своим собственным имуществом.

До этого глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным газеты Bild, в одной только Германии проживает порядка 190 тысяч украинцев призывного возраста.

Ранее лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала текущий вариант закона о мобилизации в ВСУ неконституционным и отказалась за него голосовать.

Ранее Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.

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