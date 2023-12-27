В США сообщили, что тысячи мигрантов направились к южной границе страны

Восемь тысяч нелегальных мигрантов отправились к южной границе США за несколько часов до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Мексику для встречи с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«Караван тысяч мигрантов продолжил свой однодневный марш через Мексику к южной границе США в среду, за несколько часов до запланированной встречи между госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По оценкам, в эту огромную группу входят около 8000 человек», — говорится в сообщении NBC News.

До этого сообщалось, что демократы в США стремятся исправить сложившуюся ситуацию с мигрантами на южной границе, поскольку это является угрозой переизбранию действующего президента США Джо Байдена.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. Нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

Ранее в США призвали Байдена возобновить строительство стены на южной границе.