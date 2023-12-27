Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что тысячи мигрантов направились к южной границе страны

NBC: около 8 тыс. мигрантов направились к южной границе США с территории Мексики

close
100%
Cheney Orr/Reuters

Восемь тысяч нелегальных мигрантов отправились к южной границе США за несколько часов до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Мексику для встречи с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«Караван тысяч мигрантов продолжил свой однодневный марш через Мексику к южной границе США в среду, за несколько часов до запланированной встречи между госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По оценкам, в эту огромную группу входят около 8000 человек», — говорится в сообщении NBC News.

До этого сообщалось, что демократы в США стремятся исправить сложившуюся ситуацию с мигрантами на южной границе, поскольку это является угрозой переизбранию действующего президента США Джо Байдена.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. Нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

Ранее в США призвали Байдена возобновить строительство стены на южной границе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами