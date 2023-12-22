Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США призвали Байдена возобновить строительство стены на южной границе

Axios: спикер Джонсон призвал Байдена возобновить строительство стены на юге

close
100%
Evan Vucci/AP / Global Look Press / «Газета.Ru»

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена принять меры по обеспечению безопасности южной границы, в частности, возобновить строительство пограничной стены, что было одной из мер бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на письмо Джонсона Байдену.

«Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) призывает президента Байдена принять исполнительные меры по обеспечению безопасности южной границы, призывая его возобновить серию мер, принятых администрацией Трампа», — сообщает портал.

Джонсон утверждает в письме, что необходимо заново реализовать политику администрации Трампа, например, возобновить строительство пограничной стены.

До этого лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что сенат не намерен до наступления нового года проводить никаких голосований, но будет продолжать консультации о дополнительных финансовых ассигнованиях, в том числе и Киеву.

Ранее спикер палаты представителей США рассказал, откуда деньги на счетах Байдена.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами