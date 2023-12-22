В США призвали Байдена возобновить строительство стены на южной границе

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена принять меры по обеспечению безопасности южной границы, в частности, возобновить строительство пограничной стены, что было одной из мер бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на письмо Джонсона Байдену.

«Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) призывает президента Байдена принять исполнительные меры по обеспечению безопасности южной границы, призывая его возобновить серию мер, принятых администрацией Трампа», — сообщает портал.

Джонсон утверждает в письме, что необходимо заново реализовать политику администрации Трампа, например, возобновить строительство пограничной стены.

До этого лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что сенат не намерен до наступления нового года проводить никаких голосований, но будет продолжать консультации о дополнительных финансовых ассигнованиях, в том числе и Киеву.

Ранее спикер палаты представителей США рассказал, откуда деньги на счетах Байдена.