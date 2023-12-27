В Палестине заявили о готовности взять на себя управление Газой

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности ПНА (Палестинской национальной автономии) взять на себя управление Газой по завершении операции Израиля в секторе. Его слова приводит The Times of Israel.

Другим условием перехода Газы под управление Палестины он назвал прекращение перемещения палестинского населения из сектора. По словам Аббаса, таким образом Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан будут управляться из Рамаллы как части единого палестинского государства.

До этого The Washington Post писала, что США решили убедить Израиль предотвратить крах администрации Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.