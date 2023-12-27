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Турция ожидает от США выполнения обещаний и продажи F-16 Анкаре

Reuters: Анкара ожидает от Вашингтона продажи Турции F-16

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Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил своему американскому коллеге Энтони Блинкену в телефонном разговоре в среду, что Турция ожидает от США действий «в духе альянса» и выполнения своих обещаний по продаже истребителей F-16 Анкаре. Об этом передает агентство Reuters ссылкой на источники.

«Фидан заявил, что в отношении продажи F-16 мы ожидаем, что администрация США и Конгресс США будут действовать в соответствии с духом альянса и выполнять данные обещания», - сообщили источники издания.

До этого сообщалось, что ратификация членства Швеции в НАТО парламентом Турции не будет быстрой, так как Анкара будет ждать шагов Соединенных Штатов по истребителям F-16.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о позитивном настрое Байдена в вопросе продажи Турции F-16.

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