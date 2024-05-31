Россиянам рассказали, что собрать в полет с детьми

Перед полетом с детьми россиянам нужно собрать документы ребенка — паспорт или свидетельство о рождении, загранпаспорт и проверить их срок действия. Второй шаг — купить авиабилеты на места рядом. Детям до 18 лет не положены места у аварийного выхода, а до 12 лет — в аварийном ряду. Об этом говорится в памятке, подготовленной департаментом развития туризма Минэкономразвития России и сервисом для покупки авиабилетов Авиасейлс к Международному дню защиты детей 1 июня (есть у «Газеты.Ru»).

Третий шаг — собрать аптечку, включая средства первой помощи и лекарства от аллергии, тошноты и несварения. Нужно убедиться, что лекарства из аптечки можно ввозить в страну, куда планируется поездка. Для поездок в определенные регионы могут потребоваться прививки.

Четвертый шаг — позаботиться о самых маленьких. Нужно убедиться, что коляска соответствует габаритам авиаперевозок и уточнить наличие люльки в самолете. Сменную одежду и детское питание нужно взять в ручную кладь.

Пятый шаг — перед полетом успокоить малыша, если он встревожен, пристегнуть его специальным ремнем (такие есть для детей до двух лет). Если закладывает уши, предложите малышу пустышку, а детям постарше — жевательные конфеты. В полете нужно развлекать малыша, чтобы он не заскучал: планшет, книга, игра в загадки. Шестой шаг — рассказать ребенку, что если он потерялся, нужно обратиться к сотруднику аэропорта, что нельзя разговаривать с чужими людьми и уходить с ними. Также нужно положить в карман ребенка памятку с контактной информацией на русском и английском языках.

По данным Авиасейлс, каждое шестое бронирование по внутренним направлениям этим летом приходится на пассажиров с детьми, а по зарубежным — каждое восьмое. Традиционно большинство семейных путешественников планируют отдых в городах России — 77%, а самым популярным направлением во время каникул стал Сочи. Туристы, которые отправятся за границу, чаще всего выбирают Турцию, Азербайджан и Армению.

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