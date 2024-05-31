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Кафельников о вылете Рублева с «Ролан Гаррос»: это провал

Кафельников заявил, что не удивился вылету Рублева с «Ролан Гаррос»

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ISSEI KATO/REUTERS

Самый титулованный российский теннисист в истории Евгений Кафельников назвал провалом вылет Андрея Рублева с «Ролан Гаррос» после третьего круга турнира, передает «Чемпионат».

«Сюрприз, что тут сделать. Но мы уже привыкли к такого рода сюрпризам, поэтому удивляться нечему. Думаю, это провал, как это еще можно назвать?» — сказал Кафельников.

Рублев проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» итальянцу Маттео Арнальди.

Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

В следующем круге Арнальди сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Павел Котов проиграл Яннику Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос».

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