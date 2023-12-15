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Эрдоган сообщил о позитивном настрое Байдена в вопросе продажи Турции F-16

Эрдоган: Байден сказал мне, что позитивно относится к продаже F-16 Турции

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Ak Party/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что глава Белого дома Джо Байден заверил его в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган отметил, что 14 декабря он подробно поговорил с американским коллегой.

«Одним из основных в разговоре был вопрос F-16. Байден сказал, что сам позитивно относится к продаже самолетов и готов внести соответствующее предложение в Конгресс», — указал президент Турции.

До этого сообщалось, что Турция поддержит вступлении Швеции в НАТО в случае, если Соединенные Штаты одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.

6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США поставок истребителей F-16 для завершения процесса ратификации заявки Швеции в НАТО.

Ранее Турция освободила экс-сотрудника генконсульства США, осужденного за шпионаж.

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