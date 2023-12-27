Раскрыты детали визита Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправится в поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит в том числе Израиль и Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает Axios.

Блинкен, как ожидается, посетит Ближний Восток на следующей неделе, чтобы обсудить боевые действия в Газе, пишет портал со ссылкой на израильских и американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Как отмечается в материале, госсекретарь США посетит Израиль и западный берег реки Иордан, а также Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее сообщалось, что израильский министр стратегического планирования Рон Дермер 26 декабря обсудит в Вашингтоне с представителями Белого дома снижение интенсивности военной операции в секторе Газа.

По имеющейся информации, Дермер проведет встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном. На этих встречах будут обсуждаться планы по переходу к меньшей по интенсивности операции в Газе.

Ранее в США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке.