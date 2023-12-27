Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: удары США по целям в Ираке ведут к эскалации на Ближнем Востоке

close
100%
Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Удары Соединенных Штатов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на территории Ирана, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море расширяют конфликт в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg.

«Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация», — приводит агентство слова экс-чиновника США Аарона Дэвида Миллера.

Как следует из текста, число негосударственных военных группировок, непредсказуемость военных операций ЦАХАЛ и ответных действий Ирана затрудняют прогнозирование, какие инциденты могут привести к эскалации конфликта в регионе в дальнейшем.

До этого центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке в ответ на многочисленные атаки на коалиционные силы в Ираке и Сирии.

Согласно информации Пентагона, с 17 октября войска США в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории находятся около 900 американских военнослужащих, в Ираке — 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской партии «Хезболла» Наим Касем заявлял, что атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке имеют очень большое значение для прекращения операции Израиля в секторе Газа.

Ранее Ирак назвал удары США по объектам «Хезболлы» в республике нарушением суверенитета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами