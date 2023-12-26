Лавров обсудил с главой МИД Ирана торгово-экономическое сотрудничество

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вместе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном выразили готовность к сотрудничеству торгово-экономической сфере. Об этом сообщает российский МИД.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном», — следует из сообщения МИД РФ.

Накануне МИД Ирана вызвал поверенного в делах при посольстве РФ из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе. Дипломату была вручена нота протеста в связи с совместным коммюнике участников 6-го форума российского-арабского сотрудничества, в котором Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов».

Речь идет об островах Большой и Малый Томб, и Абу-Муса, которые Великобритания передала Тегерану в 1971 году незадолго до появления независимых ОАЭ. С тех пор между Эмиратами и Ираном продолжается территориальный спор.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что выражение Тегераном протеста Москве из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе вряд ли серьезно скажется на российско-иранских отношениях. Тарасов заметил, что исламская республика не в первый раз выражает подобный протест, и это, по мнению политолога говорит о том, что России пока не удается выдерживать нейтральную форму выражения своего отношения к конфликту между Ираном и Объединенным Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.