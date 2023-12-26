Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России

Председатель партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на выдвижение в президенты России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято на съезде 24 декабря. Бабурин опередил двух других кандидатов, набрав более 70% голосов. Он участвовал в выборах президента в 2018 году и занял второе место, набрав 1,05% голосов.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Вечером 26 декабря зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил , что из выдвинутых политическими партиями или группами избирателей, восемь человек уже подали документы в Центральную избирательную комиссию для выдвижения на выборах президента РФ.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова допустила голосование с украинским паспортом на выборах в новых регионах.

Ранее в ЦИК заявили о необходимости проведения выборов.