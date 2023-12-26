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Песков заявил о готовности Пашиняна и Алиева финализировать мирный договор

Песков: Алиев и Пашинян готовы финализировать единый мирный договор

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Сергей Бобылев/Pool/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы финализировать мирный договор. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пашинян и Алиев сейчас находятся в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. Представителя Кремля спросили, не рискованно ли было на мероприятие приглашать обоих политиков.

«Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — приводит РИА Новости ответ Пескова.

В традиционном неформальном саммите СНГ, помимо президента России Владимира Путина, участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. До этого сообщалось, что в начале встречи Ильхам Алиев и Никол Пашинян пожали друг другу руки.

Накануне Песков заявил, что отдельных переговоров Путина и Пашиняна не будет, но у них будет возможность пообщаться в кулуарах.

Ранее в Армении узнали об ожиданиях России от визита Пашиняна.

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