Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин оценил роль Мао Цзэдуна в истории

Председатель КНР Си заявил, что Мао Цзэдун был великим интернационалистом

close
100%
Shen Hong/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил роль Мао Цзэдуна в истории страны и мира. По его словам, первый председатель КНР был великим интернационалистом и внес значительный вклад в освобождение угнетенных народов. Слова Си Цзиньпина с выступления на памятном мероприятии по случаю рождения 130-летия рождения Мао Цзэдуна приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, Мао Цзэдун принадлежит к поколению великих людей, которые привели народ Китая к изменению судьбы, а государство — к изменению облика.

«Это великий интернационалист, внесший значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов мира и прогресса человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что с периода правления Мао Цзэдуна начался процесс «китаизации марксизма», который привел к «национальному возрождению Китая».

До этого председатель КНР заявил, что взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является стратегическим выбором, основанным на фундаментальных интересах двух стран.

Ранее компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами