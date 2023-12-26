Председатель КНР Си Цзиньпин оценил роль Мао Цзэдуна в истории страны и мира. По его словам, первый председатель КНР был великим интернационалистом и внес значительный вклад в освобождение угнетенных народов. Слова Си Цзиньпина с выступления на памятном мероприятии по случаю рождения 130-летия рождения Мао Цзэдуна приводит Центральное телевидение Китая.

По его словам, Мао Цзэдун принадлежит к поколению великих людей, которые привели народ Китая к изменению судьбы, а государство — к изменению облика.

«Это великий интернационалист, внесший значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов мира и прогресса человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что с периода правления Мао Цзэдуна начался процесс «китаизации марксизма», который привел к «национальному возрождению Китая».

До этого председатель КНР заявил, что взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является стратегическим выбором, основанным на фундаментальных интересах двух стран.

Ранее компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном.