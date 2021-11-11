Компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном

Коммунистическая партия Китая (КПК) выпустила резолюцию по итогам Шестого пленарного заседания Центрального комитета КПК, в котором отражена «ключевая позиция товарища Си в Центральном комитете в частности и в Коммунистической партии в целом». Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Как отмечает Washington Post, таким образом ЦК партии подтвердил планы председателя КНР Цзиньпина на третий президентский срок, который продлит его правление как минимум до 2027 года. Си, как многие ожидают, останется у власти еще на один пятилетний срок, или дольше, после того, как парламент Китая отменил ограничения президентских сроков в 2018 году, устранив единственное юридическое препятствие для пожизненного правления нынешнего главы государства.

Резолюция пленума, приуроченного к столетию образования КПК, стала одной из немногих, в которой отражены исторические события и проанализирован курс развития Китая вместе с коммунистическим правлением с перспективой на будущее. Таким образом, Си Цзиньпин и его политика «Теория Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры» были поставлены наравне с Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином, во время руководства которых также были выпущены подобные резолюции.

«Товарищ Си Цзиньпин посредством тщательной оценки и глубокого размышления над рядом основных теоретических и практических вопросов, касающихся дел партии и страны в новую эру, изложил ряд оригинальных новых идей, мыслей и стратегий в области государственного управления. < ... > Таким образом, он является основным теоретиком «мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры». Это марксизм современного Китая в XXI веке. Он воплощает в себе лучшее из китайской культуры и этоса нашего времени и представляет собой новый прорыв в адаптации марксизма к китайскому контексту», — сообщается в резолюции.

Ранее «Газета.Ru» писала об историческом значении шестого пленума ЦК КПК, и о том, как это отразится на мировом соотношении сил в геополитике.