Осужденный в РФ за шпионаж Уилан потребовал от Байдена принять меры для его освобождения

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан потребовал от американского президента Джо Байдена принятия всех возможных мер для своего освобождения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В телефонном разговоре с журналистом CBS News Уилан обратился к Байдену. Он заявил, что президент США обещал вернуть его на родину. Уилан призвал Байдена предпринять все меры, необходимые для его освобождения.

Находящийся в российской исправительной колонии Уилан назвал Байдена тем человеком, который дважды решил оставить его, и тем человеком, который может вернуть его домой.

Ранее осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обвинил власти США в предательстве, так как они до сих пор не могут обменять его и вернуть на родину.

Уилана задержали в Москве в 2018 году. В 2020-м Мосгорсуд дал ему 16 лет колонии строго режима по ст. 276 УК (шпионаж). Отбывать наказание американца отправили в одну из мордовских колоний.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.