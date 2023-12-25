Путин прокомментировал председательство Армении в ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что с 1 января Россия передает председательские функции в союзе Армении.

Путин пожелал армянским коллегам и друзьям успехов, а также предложил оказать всю необходимую помощь.

До этого Путин заявил, что все члены совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить программный документ — итоговую декларацию.

По его словам, сотрудничество в ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на трудности и напряженность в мире.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участники саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) не намерены как-либо упоминать годовщину распада СССР в документах, которые будут подписаны во время мероприятий.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».