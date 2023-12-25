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Вучич собирается прекратить беспорядки в столице в рамках закона

Посол РФ в Сербии: Вучич хочет прекратить беспорядки в столице в рамках закона

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Darko Vojinovic/AP

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербский лидер Александр Вучич собирается прекратить беспорядки в Белграде, но только в рамках правового поля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я убежден, учитывая решимость Вучича, что он (переворот. — «Газета.Ru») не состоится, и я подчеркиваю, что Вучич очень решительно настроен. При этом решительно, но аккуратно», — сказал Боцан-Харченко.

По его словам, у сербского лидера нет желания подавлять все, не учитывая при этом интересы людей и закон. Посол отметил, что Вучич намерен решить вопрос в рамках закона.

Ранее сообщалось, что сербская оппозиция в лице студенческой организации «Борьба» перекрыла еще одну улицу в центре Белграда. В публикации отмечается, что участники акции перекрыли часть улицы Кнеза Милоша в центре города. Из-за этого начались пробки, в которых находятся частные автомобили и общественный транспорт. В общей сложности около 500 человек участвовали в перекрытии улицы.

До этого сторонники оппозиции заблокировали улицу перед зданием министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Несмотря на активность оппозиции, смена власти насильственным путем невозможна, считает сербский политолог Стеван Гайич. Протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными».

Ранее исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией».

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