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Водителям рассказали, чем опасен избыток масла в моторе

«За рулем»: избыток масла в двигателе приводит к поломке автомобиля

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Избыток масла в моторе автомобиля может привести к его поломке. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

По его словам, в первую очередь необходимо прочитать инструкцию к автомобилю и выяснить, каким способом рекомендуется измерять уровень масла мотора в конкретном случае. Ошибочная методика, как правило, дает неточные результаты. Причиной избытка масла в двигателе также может стать мятый поддон.

«Объем поддона уменьшился не меньше, чем на литр, а куда «вылезет» избыток масла? Причем маслоприемник может и уцелеть, а потому будет продолжать подавать масло к насосу», — рассказал автоэксперт.

Также уровень масла может быть превышен из-за попадания в него топлива. Причина, как правило, заключается в неисправном насосе. Если в масло попадает бензин, то его смазочные свойства падают. Также проблемы могут возникнуть, если в масле оказывается антифриз, который оседает на самом дне. Ревин отметил, что в таких случаях нельзя использовать автомобиль вплоть до решения проблемы.

В заключении эксперт добавил, что мошенники могут доливать масло специально, чтобы замаскировать низкое давление в системе смазки.

До этого стало известно, что в подвеске автомобиля чаще всего выходят из строя амортизаторы и пружины. По словам автоэкспертов, изношенные детали могут стать причиной серьезной аварии. На фоне чрезмерных нагрузок или ударов пружины могут ломаться или проседать. Это приводит к неравномерному распределению веса, что влияет на управляемость и повышает риск опрокидывания, сказал эксперт.

Еще одна категория распространенных проблем с подвеской — это износ шаровых опор. Эти детали соединяют рычаги подвески с колесами. Их износ приводит к люфту и ухудшению управляемости автомобиля.

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