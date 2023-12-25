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Американский генерал Келлог оценил шансы выхода США из НАТО при Трампе

Генерал США Келлог заявил, что Трамп использует бизнес-подход в отношении НАТО

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Reinhard Krause/Reuters

Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог отверг предположения, что Дональд Трамп выведет страну из НАТО в случае победы на президентских выборах. Келлог заявил, что в отношении альянса у Трампа бизнес-подход. Его слова передает PAP.

«Дональд Трамп абсолютно не изоляционист, но он бизнесмен и смотрит на вещи как бизнесмен. Первое, на что он смотрит, когда имеет дело с иностранными делами, — это торговый и финансовый баланс. Это потому, что он считает, что экономика движет всем остальным», — сказал Келлог.

Он также подчеркнул, что Трамп никогда не собирался выводить Соединенные Штаты из состава НАТО, но хотел, чтобы союзники выполняли обязательства.

«Я думаю, что он подходит к этому как к коммерческой сделке: у нас есть альянс и все договорились, что выполнят требование потратить 2% [ВВП] на оборону. Но если кто-то не выполнит свою часть соглашения – у нас нет соглашения. Это вполне понятно», — заявил Келлог.

До этого Конгресс Соединенных Штатов в рамках принятого проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год ограничил возможность президента страны по выходу из Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее в США назвали возможную победу Трампа на выборах катастрофой для Украины.

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