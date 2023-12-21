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В США назвали возможную победу Трампа на выборах катастрофой для Украины

Foreign Policy: возможная победа Трампа будет катастрофой для Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах станет катастрофой для Украины. Об этом пишет издание Foreign Policy.

В материале отмечается, что возможное возвращение Трампа в Белый дом будет угрозой не только для демократии в США, но станет вызовом глобальному мировому порядку. Последствия для Украины в случае такого развития событий «могут быть катастрофическими», пишет FP.

Как следует из текста, Трамп может лишить Киев крайне необходимой помощи, которую поставляют Соединенные Штаты.

До этого бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток», польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что Украина не справится с военным потенциалом России без поддержки стран Запада.

По его словам, Украина — страна средних размеров, которая не сможет выжить без внешней поддержки в сравнении с потенциалом, которым обладает Россия. Он также предрек Украине сложное будущее из-за проблем с финансированием со стороны Запада.

Ранее в США объяснили позицию республиканцев по помощи Украине страхом перед Трампом.

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