В США раскрыли, что стало угрозой для переизбрания Байдена

Демократы в США стремятся исправить сложившуюся ситуацию с мигрантами на южной границе, поскольку это является угрозой переизбранию действующего президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

«Демократы пытаются исправить ситуацию с (южной. — Прим. ред.) границей, потому что это угроза переизбранию Байдена», — заявил Джонсон.

До этого сообщалось, что, по информации американских властей, за последние пять дней на территорию США нелегально проникли 50 тысяч мигрантов. Особенно высокий прирост был зафиксирован в городе Дель-Рио, штат Техас, где за одни сутки число мигрантов достигло рекордных 6,4 тысячи человек.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. Нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

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