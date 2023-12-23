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В США рассказали, к чему приведет частичное закрытие границы с Мексикой

Axios: частичное закрытие границы с Мексикой приведет к миллиардным убыткам

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Liberto Urena/Reuters

Частичное закрытие погранпереходов на границе США и Мексики может привести убыткам в миллиарды долларов, а также вызвать «хаос и политические последствия». Об этом сообщает американский портал Axios.

«Частичное закрытие ключевых пунктов пересечения границы между США и Мексикой может стоить торговле миллиардов долларов и вызвать хаос и политические последствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовый приток иммигрантов на южной границе привел к тому, что таможня и пограничная охрана США отвлекли ресурсы от пунктов пересечения в Аризоне и Техасе.

При этом республиканцы подчеркивают, что администрации Байдена необходимо «сделать больше» для решения проблемы, а бывший президент Трамп вовсе говорит, что он «закроет границу».

До этого таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой. Причиной закрытия стали потоки нелегальных мигрантов, которые попадают в США через Мексику на поездах.

Белый дом и сенат конгресса США могут в ближайшее время представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Ранее на Украине заявили о готовности Киева ввести войска на границу США и Мексики.

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