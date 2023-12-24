В Совфеде назвали главного конкурента России в Арктике

Член Совета Федерации Константин Долгов заявил, что США рассматривают Российскую Федерацию как своего главного противника в Арктике, передает РИА Новости.

По его словам, вся военная и экономическая политика Соединенных Штатов в Арктике направлена против России.

«Подобные односторонние действия (Вашингтона) ничего хорошего в себе не несут. США считают себя не связанными никакими международными документами», — сказал сенатор.

Вместе с тем он указал, что РФ укрепляет свои позиции в обороне, экономической сфере. По мнению Долгова, такие шаги США требуют нашей поведенческой линии «с опорой на собственные интересы».

Ранее президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом.

До этого председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов говорил, что военная активность НАТО в Арктике настораживает Россию.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.