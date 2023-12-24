Боррель призвал Европу сменить курс, чтобы не дать РФ победить

Россия угрожает не только Украине, но и Европе, если европейские страны «не изменят курс быстро», то Москва победит. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian.

«Возможно, это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть войну на Украине. Точно так же, если мы не сможем остановить трагедию, происходящую в секторе Газа, я думаю, что нашему проекту будет нанесен сильный ущерб», — сказал Боррель.

Он считает, что Европа должна ответить на вопрос, действительно ли она готова сделать все необходимое, чтобы не дать России победить.

По его мнению, Путин не пойдет на мирное соглашение, особенно перед выборами в США, «которые могут представить ему гораздо более благоприятный сценарий». Поэтому Европа должна готовиться к конфликту «высокой интенсивности в течение длительного времени», считает он.

До это в США заявили, что президент Украины не может сам принять решение о переговорах.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.