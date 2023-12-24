Кэмерон рассказал, как получил должность главы МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, как премьер-министр Британии Риши Сунак предложил ему возглавить внешнеполитическое ведомство страны. В интервью The Telegraph он заявил, что получил предложение в ноябре во время частной встречи с Сунаком и хотел «инстинктивно согласиться».

По словам Кэмерона, Сунак предложил ему возглавить МИД Соединенного Королевства в ноябре, когда они встретились в частном порядке для консультаций по политическим вопросам.

После того, как Кэмерон посчитал, что разговор подошел к концу и начал надевать пальто со словами: «Что ж, должен идти, забрал слишком много твоего времени», то Сунак спросил, не желает ли он стать главой МИД.

Как подчеркнул Кэмерон, ему «инстинктивно хотелось согласиться», однако он взял время на подумать, прежде чем согласиться. Он отметил, что члены семьи поддержали его в решении возглавить МИД Британии.

«Они были в целом положительно настроены. Они знают, что это то, что меня действительно интересует, и очень меня поддерживают», – добавил Кэмерон.

До этого руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь.

Ранее Борис Джонсон назвал кота Ларри Кэтзиллой и обвинил в бандитизме.