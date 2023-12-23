Борис Джонсон назвал кота Ларри Кэтзиллой и обвинил в бандитизме

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «бандитом» главного мышелова в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака — кота Ларри. Об этом говорится в статье Daily Mail.

«Ларри, на мой взгляд, немного бандит», – заявил Джонсон.

По словам экс-премьера, его пес Дилин несколько раз пробирался к Ларри. Пес пытался съесть еду, предназначенную для кота, но получил серьезный отпор, отметил экс-премьер.

«Бедный пес был сильно изранен. На самом деле он так испугался Ларри, что отказывался заходить в прихожую Даунинг-стрит, 10 или в коридор, ведущий в кабинет министров — везде, где мог бы столкнуться с Кэтзиллой», – подчеркнул Джонсон.

Кот Ларри был взят из приюта в 2011 году и в настоящее время служит в резиденции британского премьер-министра. Он успел поработать главным мышеловом на Даунинг-стрит при пяти премьерах: Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и, наконец, при Риши Сунаке.

В сентябре сообщалось, что главный мышелов британского премьера Риши Сунака кот Ларри заболел.

Ранее стало известно о возможно возвращении Борис Джонсона на пост премьера Британии.