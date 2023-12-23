В США раскрыли, как будет рассматриваться дело о президентском иммунитете Трампа

Верховный суд США не будет торопить расследование, имеет ли экс-президент страны Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

«Верховный суд не будет ускорять вынесение решения», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Верховном суде принято не объяснять причины отклонения ходатайств об ускоренном рассмотрении, которое, по признанию спецпрокурора США Джека Смита, было «чрезвычайным» запросом, сделанным в исключительном случае.

До этого специальный прокурор США Джек Смит обратился к Верховному суду страны с просьбой немедленно определиться, имеет ли экс-глава Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти.

Ранее в США оценили шансы Верховного суда отстранить Трампа от выборов.