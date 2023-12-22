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В США оценили шансы Верховного суда отстранить Трампа от выборов

WP: Верховный суд может допустить Трампа до выборов в следующем году

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Mike Blake/Reuters

Верховный суд США при рассмотрении на федеральном уровне вопроса о дисквалификации экс-президента США Дональда Трампа с предстоящих выборов может отклонить дело, сославшись на то, что 14-я поправка не распространяется на президентов США. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«(Верховный суд США – прим. ред.) мог бы отклонить его дисквалификацию… Он мог бы сказать, как это сделал судья окружного суда штата, что 14-я поправка не распространяется на президентов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что отстранение Верховным судом Колорадо Дональда Трампа от участия в первичных выборах в этом штате в 2024 году «стало прелюдией», и теперь «мяч на стороне Верховного суда».

Однако при этом подчеркивается, что в постановлении Верховного суда Миннесоты в прошлом месяце даже не упоминалось слово «восстание», а просто говорилось, что от Республиканской партии штата зависит, будет ли Трамп включен в бюллетени.

Кроме того, как пишет газета, Верховный суд США может обратить внимание на мнение судьи Колорадо Карлоса Самура – младшего, заявившего, что конгресс США должен принять закон, подробно описывающий, как обеспечить соблюдение 14-й статьи конституции США, чего он не сделал.

До этого сообщалось, что специальный прокурор США Джек Смит обратился к Верховному суду страны с просьбой немедленно определиться, имеет ли экс-глава Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти.

Ранее в США раскрыли, чем обернется решение суда по Трампу для президентских выборов.

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