Макрон заявил, что в январе поедет в Индию

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что он посетит Индию в конце января.

Французские лидер поблагодарил президента Индии Нарендру Моди за приглашение.

«На ваш День Республики я буду здесь, чтобы отпраздновать вместе с вами!» — отметил он.

До этого Эммануэль Макрон заявлял, что Брюссель должен продолжать оказывать помощь Украине, даже если позиция Вашингтона изменится.

Также Макрон признал, что США и Европа испытывают сомнения относительно будущего Украины. Он отметил: «Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, так же как и американцы».

До этого Макрон заявил о возможности приглашения в 2024 году президента России Владимира Путина во Францию. Макрон сообщил до этого, что готов к возобновлению диалога с Путиным.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.