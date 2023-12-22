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Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Закавказье

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Закавказье и предстоящие контакты

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Umit Bektas/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает российское внешнедипломатическое ведомство.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Также обсуждено российско-турецкое сотрудничество и график предстоящих контактов.

12 декабря заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что страна всегда готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. При этом он отметил, что расширение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не поможет в армяно-азербайджанском урегулировании.

Ранее в Генштабе РФ рассказали о работе по заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

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