Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Закавказье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает российское внешнедипломатическое ведомство.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Также обсуждено российско-турецкое сотрудничество и график предстоящих контактов.

12 декабря заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что страна всегда готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. При этом он отметил, что расширение наблюдательной миссии Евросоюза в Армении не поможет в армяно-азербайджанском урегулировании.

Ранее в Генштабе РФ рассказали о работе по заключению мирного договора между Баку и Ереваном.