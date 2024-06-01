Ганчев заявил, что Украина вывозит из Харькова архивы и личные дела силовиков

Украина вывозит из Харькова и окрестных городов архивы и личные дела сотрудников силовых структур. Об этом со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева сообщает РИА Новости.

Ганчев отметил, что, помимо этого в Харькове наблюдается отток представителей украинских властей, а ранее «они уже начали вывозить из города стратегические предприятия, практически вырезая все оборудование».

31 мая Ганчев заявил, что Вооруженные силы РФ заняли стратегические высоты рядом с населенным пунктом Липцы, установив огневой контроль над линией обороны украинской армии. По его словам, это дает российской армии возможность держать под огневым контролем непосредственно прилегающую к Харькову линию обороны и контролировать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день Ганчев высказал мнение, что предполагаемая санитарная зона должна быть установлена не менее чем в 200 километрах к западу от Харькова, и «это лишь минимальное расстояние, учитывая интересы жителей Харькова, а также других людей, проживающих на территории, находящейся под контролем Киева».

Ранее стало известно, что на Украине начали эвакуацию жителей из-под Харькова.